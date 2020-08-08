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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شحن 4500 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:29 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR VESTA والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترًا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 4500 طن صودا من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وتوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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