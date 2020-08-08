شحن 4500 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR VESTA والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترًا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 4500 طن صودا من الميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وتوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.