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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:29 م
استمرار إطلاق البالونات
استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة
سارة الشلقاني
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استمر إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، لليوم الثالث على التوالي، تحديدًا منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم السبت، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وعثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مجموعة بالونات حارقة بالقرب من مستوطنة "ناحل عوز"، ومتصل بها قنبلة يدوية، ما يعني أن الهدف هو حدوث انفجار داخل المستوطنة.
ويأتي استمرار إطلاق البالونات الحارقة رغم شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة، مساء الخميس الماضي، ضد مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، ردًا على بدء إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن حماس تسعى لتسخين الأوضاع على الحدود - الجبهة الجنوبية للاحتلال الإسرائيلي - بالتزامن مع التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.

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