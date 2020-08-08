استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

استمر إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، لليوم الثالث على التوالي، تحديدًا منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم السبت، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وعثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مجموعة بالونات حارقة بالقرب من مستوطنة "ناحل عوز"، ومتصل بها قنبلة يدوية، ما يعني أن الهدف هو حدوث انفجار داخل المستوطنة.

ويأتي استمرار إطلاق البالونات الحارقة رغم شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة، مساء الخميس الماضي، ضد مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، ردًا على بدء إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن حماس تسعى لتسخين الأوضاع على الحدود - الجبهة الجنوبية للاحتلال الإسرائيلي - بالتزامن مع التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.