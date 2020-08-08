«الدستورى الحر»: مصرون على تخليص تونس من «أخطبوط الإخوان»

دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى اجتماع عام بانصاره الخميس المقبل، مؤكدًا عزمه على تخليص الوطن من أخطبوط الإخوان، وفقًا لبيان أصدره الحزب اليوم السبت.ويأتي اجتماع الحزب الدستوري احتفالا بالذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، والذكرى الرابعة لمؤتمر الثبات إلى جانب اختتام السنة السياسية "دورة مئوية الحزب الدستوري".وأضاف الدستوري الحر، أنه في مرحلته النضالية الحالية الوحيد الذي أفرز مؤتمره التأسيسي قيادة نسائية على مستوى رئاسته وكرس التناصف على مستوى ديوانه السياسي، حيث رشح 9 نساء على رأس قائماته في أول انتخابات تشريعية يخوضها بعد المؤتمر وأهدى تونس كتلة برلمانية تتميز بانضباطها وعزمها على تخليص الوطن من أخطبوط الإخوان الظلاميين المناهضين للدولة المدنية تقودها امرأة تحصلت على أغلى كرسي في البرلمان.وأكد الحزب، في ذات السياق، أنه صامد وثابت يسير بخطى حثيثة نحو المحافظة على مقومات الدولة التونسية والتصدي لمخططات تهديمها والعودة بها إلى الوراء.