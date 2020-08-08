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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

132 حالة وفاة و2125 إصابة بكورونا فى إيران

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:28 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 2125 إصابة و132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 324 ألفا و692 مصابًا حتى الآن، بينهم 4 آلاف و148 شخصًا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 282 ألفًا و122 شخصًا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفًا و264 حالة وفاة.

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن مليونين و661 ألفًا و965 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بكوفید-19 في أنحاء البلاد حتى الآن.

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