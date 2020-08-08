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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 98 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:28 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم السبت، حيث تواجد بالميناء 67 سفينة، ووصلت 16 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة من بينهم 3 سفن حاويات، و18 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب جاف، وسفينة صب سائل يجري تفريغهم، كما تتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان تحملان 78 ألف طن قمح وفحم جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، وقد تم دخول وخروج 3534 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 81 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 142 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 370 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان.

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