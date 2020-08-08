تأجيل محاكمة حارس عقار قتل سيدة بمدينة نصر لسرقتها

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة "ع.ا"س" 33 سنة حارس عقار محبوس لارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار بمدينة نصر لجلسة الغد، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط، ووليد عبدالرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم مدينة نصر أول قتل المجني عليها "س.ح" عمدًا مع سبق الإصرار؛ لما نظرت إليه بعين العطف بخير الحضور لمسكنها لحصوله على زادًا من بيتها صدقة فانصاع لطلبه فبيت النية وتفكر بروية وانتظر حتى انتهت من إعداده وطرق بابها، وما إن دلفت لإعداد زاده حتى استل سلاح أبيض من مسكنها وباغتها بطعنات في بطنها وظهرها وطفق بذبح ويمزق في جسدها ولم يثنه عن ذلك جلباتها وتوسلاتها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي وأنه في ذات المكان والزمان شرع في هتك عرضها بالقوة بأن أشهر في وجهها سلاح ابيض مراودها عن نفسها للإخلال بحياتها إلا أنه قد أوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استعصامها وإثباته لجريمة القتل، كما سرق الهواتف المحمولة والمبلغ المالي 400 جنيه المملوكة للمجني عليها، وذلك من مسكنها وأحرز بغير ترخيص سلاح ابيض "سكين".وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية إلى أقوال عددًا من قاطني العقار محل سكن المجني عليه، والذين أكدوا تردد المتهم على سكن المجني عليها لقضاء طلباتها، وتضمنت شهادة رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر بأنه قد تلقى بلاغا بالواقعة فانتقل على أثره لمسرح الجريمة وبإجراءات الفحص وأثناء ذلك ضبط المتهم بالحوش الخلفي للعقار محل سكن المجني عليها وبحوزته الهواتف المحمولة المملوكة للمجني عليها ومبلغ مالي وبه إصابات لقفزة من الطابق الخامس محل سكن المجني عليها وبإجرائه للتحريات أسفرت عن طلب المجني عليها من المتهم الصعود إلى الشقة محل سكنها لإعدادها طعامًا له فبيت النية وعقد العزم على هتك عرضها، وما أن دلفت المجني عليها إلى داخل المسكن لتجهيزه حتى استل سكينًا من مسكنها وهددها بهتك عرضها فقاومته المجني عليها فبدأ يحدث إصابتها من السلاح الأبيض حتى أودى بحياتها.