«بيطري الشرقية»: مسح تناسلي لـ4 آلاف رأس ماشية وفحص ألفين آخرين

أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وأقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ (3 آلاف و935 رأس ماشية) للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وإجراء الفحص لـ ( 1098 رأس ماشية ) ضد البروسيلا و955 رأس ماشية، ضد السل البقري بإجمالي ( 2053 رأس ماشية ) للكشف عن الأمراض المشتركة، بالإضافة إلى إجراء ( 374 عملية) تلقيح إصطناعي وذلك خلال شهر يوليو 2020.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم خلال الفترة من 8 إلى 16 يوليو 2020 بتنفيذ ( 6 ) قوافل بيطرية للمسح التناسلي الشامل والتوعية بأهمية التحسين الوراثي للسلالات المحلية من الماشية بالوحدات البيطرية.