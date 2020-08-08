راغب علامة عن موقف مصر من تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر (فيديو)

قدم الفنان راغب علامة الشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.قال علامة خلال تصريحات إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".أضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسؤولين الفاسدين الموجودين على أرض لبنان الذين يريدون تحطيم مستقبل الشباب في تلك الدولة، مشددًا على أن الانفجار ما هو إلا عمل إرهابي.وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة اليوم عن كارثة تفجير مرفأ بيروت حيث استضافت عبر سكايب عددًا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم ومازالوا يعيشون فيها فى أعقاب تفجير بيروت.