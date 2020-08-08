حبس 3 سرقوا مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس ٣ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمنطقة التجمع، وكلفت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكانت بداية الواقعة عندما وبلاغا لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة المصوغات الذهبية من شقة بالتجمع وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.