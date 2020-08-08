«التضامن»: تطوير دور الرعاية الاجتماعية لتحسين خدمة الأبناء

قالت اللواء دكتورة هبه أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن الوزارة بدأت فى تطوير دور الرعاية الاجتماعية وجاري استكمال التطوير خلال الفترة المقبلة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وجه بضرورة الاهتمام بالأبناء داخل المؤسسات.وأضافت فى تصريحات للدستور، أنه جاري التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتطوير هذه الدور، وتطوير الهيكل الوظيفى لها والمعاملة الحسنة للأبناء داخلها.وتشرف وزارة التضامن على 521 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارا للمسنين، بالإضافة إلى 40 مؤسسة للدفاع الإجتماعى و132 بيتا للمغتربات، و12 ألف حضانة نهرية، و8 مراكز لإستضافة المرأة، و18 دارا للكبار بلا مأوى والمشردين.