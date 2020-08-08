تستعرض"الدستور" خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي كالتالي:- على المواطنين المصريين بالخارج استخدام الرقم الكودي "السري" والذي تم التسجيل به مسبقًا عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات،حيث ويعتبر هذا الرقم الكودي رقما سريا لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين.- يستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بدءا من الغد وعلى مدار يومين أغسطس الجاري.- بمجرد إدخال الرقم الكودي بعد الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة.- يقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق.- بمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.- على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به.-إذا كان الناخب مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف آخر مغلق.- بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهما عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبلوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس.وناشدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المواطنين بالإسراع في إنهاء كافة هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكنوا من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.