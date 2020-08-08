مي كساب عن الأحداث المحزنة: «كفاية كدة بقى يا 2020»

قالت الفنانة مي كساب، إن الأحداث الصعبة التي وقعت في 2020، جعلتها في حالة مزاجية لا تريد معها التحرك من منزلها.وكتبت كساب، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "‏أنا من كتر الأحداث الصعبة المحزنة المؤسفة مش قادرة حتى أتحرك من البيت أغير جو مليش نفس.. لزقت في البيت حرفيا مش بتحرك غير لدكتور الأسنان والسوبر ماركت وأودي الطلبات لأبويا من على الباب".وتابعت "وشكرا كفاية كدة بقى يا ٢٠٢٠.. يا رب لطفك بينا ارحمنا يا أرحم الراحمين، ‎الوطن العربي".يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب، أغنية "توت توت" للشاعر الكبير سيد حجاب، وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وتوزيع باسم منير.