ضبط متهمين بسرقة «سولار» من خطوط البترول بمدينة السويس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين مقيمين بالقاهرة، لأحدهما معلومات جنائية، حال خروجهما من مدق جبلي بالمنطقة المُشار إليها بسيارة نقل مزودة بتنك قيادة أحدهما، مُحمل عليها كمية من المواد البترولية "سولار" قاما بالاستيلاء عليها من إحدى المناطق بالخط المُشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.