تفاصيل اتصال رئيس الوزراء البريطاني بـ «عون» اليوم

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل خلاله تعازي الملكة اليزابيث وتعازيه مع الشعب البريطاني بضحايا انفجار مرفأ بيروت.وأكد جونسون خلال الاتصال، دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة بإعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة، وفقا لموقع لبنان 24.وشدد جونسون على مشاركة بلاده في مؤتمر باريس الداعم للبنان، لافتًا إلى أن بريطانيا ستعمل مع الأمريكيين والفرنسيين والألمان لإعادة إعمار المنشأت التي تضررت، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة.من جانبه، قال الرئيس عون لرئيس وزراء بريطانيا "التضامن الذي أبديتموه تجاه لبنان يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، ونأمل من مؤتمر الدعم غدا تمكن لبنان من تجاوز محنته".