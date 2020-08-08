والدة معتقل مصري في سجون الوفاق: « بيبيعوا لإبني الأكل»

قالت فوزية حسن أحمد الطنايحي، المقيمة بقرية السكري بمحافظة كفر الشيخ والدة المعتقل يوسف إبراهيم المعتقل من قبل ميلشيات حكومة الوفاق الليبية بأحد سجون مصراته منذ مايقرب من عام، إن نجلها البالغ من العمر 16 عامًا يعاني من وعكات صحية داخل محبسه نتيجة ظروف الاعتقال السيئة وغير الصحية، فضلًا عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها هو ورفاقه الـ 13 المعتقلين.وكشفت والدة يوسف، خلال حديثها مع " الدستور" أن أبنائهم المعتقلين قد أبلغوهم أن إدارة السجن تبيع لهم أغلب الطعام وكافة الأشياء الذين يريدونها، موضحة أن نجلها كان أول طلب له "مراهم جلدية" لمعالجة جسده الذي أصابته الحساسية المفرطة نتيجة ظروف الاعتقال السيئة وخاصة أن نجلها تعرض للسجن الإنفرادي، مما أصاب صحته بالضرر.وناشدت الحاجة فوزية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية بالتدخل الفوري والعمل على الإفراج الفوري عن نجلها وزملائه المعتقلين على يد ميليشيات حكومة الوفاق الليبية.