سور «ناد نهري» شهير يصعق طفلا بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب بصعق كهربائي بمرسى نهري بكورنيش النيل.وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا مفاده تعرض طفل للصعق، بكورنيش النيل، وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفل "مازن شادي عبد السلام"، 10 سنوات، ومقيم بشارع حسين جاد الرب جزيرة دار السلام، أثناء التنزه بطريق الكورنيش، لامس السور الخارجي لمرسى نهري شهير وتعرض للصعق بسبب توصيل السور بسلك كهربائي بدون عازل.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.