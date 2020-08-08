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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«البناء والأخشاب» تدعو العمال للمشاركة بإيجابية في انتخابات «الشيوخ»

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:46 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
دعاء جابر
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دعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع العمال في كل مواقع العمل والإنتاج إلى ضرورة المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 11 و12 أغسطس الجاري.

ووجهت النقابة، كل اللجان النقابية على مستوى الجمهورية بنوعية جميع العاملين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، والتركيز في الاختيار على العناصر التي تمثل إضافة لمجلس الشيوخ في إطار المهام الموكولة إليه وفقا للدستور.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن عمال مصر سيكونوا على قدر المسؤولية، وسيكون لهم حضور بارز في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدا أن لجان الاقتراع ستشهد حضورا كبيرا من العمال.

ولفت الجمل، إلى أن عمال مصر في كل الاستحقاقات السابقة كان في مقدمة صفوف المواطنين ومشاركتهم كانت إيجابية ويشهد لها الجميع، سواء في الانتخابات الرئاسية أو تعديل الدستور.

وقال: "كل عمال مصر مشاركين في الانتخابات وسيقولون كلمتهم في اختيار أفضل من يمثلهم بمجلس الشيوخ".

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