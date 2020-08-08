برلماني: الشعب كشف سموم وأكاذيب فضائيات الإرهاب ضد مصر

وجه النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب، تحية للشعب المصري لنجاحه فى كشف السموم والأكاذيب والافتراءات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات السوشيال ميديا وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا.وقال "الكوراني" فى بيان له أصدره اليوم، أن الهجوم الحاد من وسائل الإعلام وقنوات الدم والإرهاب ضد مصر لم يعد يحظى بأي اهتمام من الشعب المصري، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية لاتنفذ سوى مخطط عدائي فاشل ضد مصر بالتنسيق مع دول ومنظمات مشبوهة يتم تمويلها من أعداء الدولة المصرية ومن يكرهون الاستقرار.وأكد النائب محمد الكوراني أن الشعب المصرى أصبح على وعي وإدراك كاملين بان هناك منظمات دولية تنفيذ أجندة جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على سبيل المثال لا الحصر وأن مثل المنظمات المشبوهة تحصل على اموال طائلة من ملايين الدولارات الزرقاء من دولتى قطر وتركيا لبث التقارير المفبركة والكاذبة لتشويه سمعة مصر في الخارج حيث تروج لها في تغطية إعلامية متحيزة ومغرضة.