لبنان: انتشال 25 جثة بعد انفجار مرفأ بيروت وفقدان 45

ذكر مسئول بوزارة الصحة اللبنانية، أنه تم انتشال 25 جثة مجهولة، من تحت الأنقاض في مرفأ بيروت.وقال المسئول، إن 45 شخصًا ما زالوا مفقودين في أعقاب الانفجار الذي هز بيروت يوم الثلاثاء الماضي.وقتل 154 شخصًا على الأقل وأصيب خمسة آلاف ونزح ما بين 250 و300 ألف من منازلهم بسبب الانفجار، الذي تسبب في دمار هائل في مختلف أنحاء المدينة.