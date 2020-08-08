«التعليم» تواصل استقبال تظلمات الثانوية العامة

تستأنف لجان النظام والمراقبة التابعة لقطاعات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، في 4 كنترولات رئيسية بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، اليوم السبت، ثاني أيام تلقي طلبات تظلمات الطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، للطلاب المتضررين من نتائج تصحيح درجاتهم في مختلف المواد.وتتلقى لجان النظام والمراقبة، طلبات التظلمات من خلال مندوبيها المتواجدين في 31 مقرا تم تحديدهم من قبل وزارة التربية والتعليم لتغطية كل المحافظات ولتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.من جانب آخر حددت لجان النظام والمراقبة، غدًا الأحد، أول أيام اطلاع طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلماتهم، على كراسات إجاباتهم في المواد التي تضرروا من تقدير درجاتها وفق رؤيتهم.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 نجح بها 490 ألفا و322 طالبا وطالبة في مختلف الشُعب، وذلك بعد ماراثون امتحانات استمر لمدة شهر في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 يوليو.