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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

310.6 ألف إصابة بكورونا و46.5 وفاة في بريطانيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:29 ص
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 310 آلاف و696 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز
ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و596 حالة وتعافى 1447 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

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