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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:26 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، الراغبين في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

يعقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم، حيث تم التنبيه على طلاب أبناؤنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب.

وحددت الوزارة 4 قطاعات بالمحافظات التابعة لها والتي سيتقدم إليها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات تحديد المستوى، وهي كالتالي:

قطاع القاهرة: "مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات"، والمحافظات التابعة لها هي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – الفيوم".
قطاع الإسكندرية: " مدرسة المشير أحمد بدوى الثانوية"، والمحافظات التابعة لها هي: "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الغربية".
قطاع المنصورة: "مدرسة المنصورة الثانوية بنين"، والمحافظات التابعة لها هي: "الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء".
قطاع أسيوط: "مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية"، والمحافظات التابعة لها هي: "أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد".

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