غدا.. ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا للمانحين للبنان

أعلن قصر الإليزيه أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، والأمم المتحدة يستضيفان غدا الأحد مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو كونفرانس.وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون سيستضيف الأحد مؤتمرا للمانحين للبنان عبر الفيديو، في الوقت الذي تحشد فيه الدول للمساعدة في إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الضخم الذي وقع هذا الأسبوع.ويسعى المؤتمر، الذي ستشترك في رئاسته الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات من المشاركين بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن المتوقع أن تقرر كيفية توزيع المساعدات بحيث تفيد الناس بشكل مباشر، وفق ما أوردت "رويترز".ووعد ماكرون، الذي زار بيروت يوم الخميس، الجماهير اللبنانية الغاضبة بأن المساعدة في إعادة إعمار المدينة التي دمرها الانفجار الضخم يوم الثلاثاء لن تقع في أيدي "الفاسدين".وقد زار الرئيس الفرنسي دولة لبنان منذ أيام وذلك عقب الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت.كان مرفأ بيروت شهد الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخما نجم عن حوالي 2750 طنا من المواد شديدة الانفجار.وأحدث الانفجار دمارًا شاملًا في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.