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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

استعدادًا لـ«الشيوخ».. «الهجرة»: مستعدون لاستقبال استفسارات الناخبين بالخارج

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:19 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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صرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر بدؤه يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة قد أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص ‏البريد الإلكتروني ‪ [email protected]‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ أنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

وأضافت الوزيرة أن منصات الوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي ستشهد أيضًا نشر كافة الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط الهامة التي تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما دعت السفيرة نبيلة مكرم مجددًا جموع المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وقالت: "إن المصريين بالخارج دائمًا يلعبون دورًا هامًا وبارزًا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام استحقاق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة".

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