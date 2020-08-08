انهيار منزل بالمنصورة.. والمحافظ: صرف إعانات فورية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، انهيار منزل بشارع منتصر بجوار مستشفى العام القديم بنطاق حي غرب المنصورة مكون من 4 طوابق، أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص.وكلف محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال إلى موقع انهيار العقار لمتابعة الموقف، بحضور اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، كما كلف المحافظ بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وشرطة النجدة والحماية المدنية لإنشاء كردون أمني حول العقار وإخلاء محيط العقار من المواطنين.ووجه مختار بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب انهيار هذا العقار ومعاينة الحالة الإنشائية لباقي العقارات في المنطقة.وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم ومتابعة الحالة الصحية لهم على مدار اليوم، وأكد وكيل وزارة الصحة خروج اثنين من المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصاب الثالث.كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة للمصابين وتقديم كل أوجه المساعدات لهم.