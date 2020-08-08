صور «حريق الدائري» بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية

حصلت "الدستور" على صور حريق أعلى الطريق الدائري تجاه القطامية، بسبب انقلاب حافلة مواد بترولية.وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى "دائري المعادي" تجاه القطامية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.