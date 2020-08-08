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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 344 طن سلع غذائية «مجهولة وفاسدة» بالمنوفية

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:13 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
ولاء القاضى
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضي 2020، أسفرت عن تحرير 1578 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي مضبوطات 344.559 طن مختلفة الأصناف، منها 72 قضية في مجال الغش التجاري وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية، 31 قضية في مجال الرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة الغير مرخصة من قبل الدولة وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 60 قضية حيازة وعرض وبيع لحوم بلدي بأزيد من السعر المعلن عنه، 140 قضية بيع مطهرات طبيه بأزيد من السعر الرسمي (محلات مستلزمات طبية)، 91 قضية بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمي محلات تجارية، 456 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 329 بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 162 قضية لعدم وجود شهادة صحية، 111 قضية إنتاج خبز نقص وزن، 22 قضية عدم نظافة عجين و4 لعدم تواجد المدير المسؤول بالمخابز، 100 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بتنفيذ 157 حكما وتحصيل 23 ألف و600 جنيه غرامات.

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