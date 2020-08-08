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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام لطلاب معاهد القراءات

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:12 ص
طلاب معاهد القراءات
طلاب معاهد القراءات
أميرة العناني
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حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الامتحان الشفوي والتحريري لشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019 ابتداءً من اليوم السبت 8 أغسطس.

وأشار قطاع المعاهد إلى أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى ١٥ مارس فقط ولا يمتحن الطلاب فيما بعد ١٥ مارس.

وأوضح أنه بالنسبة لمادة الفقه، فيختلف كل معهد عن الآخر في المذهب الفقهي فكلٌ على حسب مذهبه، بمعنى: معهد مذهبه شافعي، يمتحن في الفقه الشافعي فقط، ومعهد آخر مذهبه حنفي يمتحن في الفقه الحنفي فقط، وهكذا، فمادة الفقه مبينة في توزيع المناهج، لكل المذاهب لكن كل طالب يأخذ المقرر عليه من فقه مذهب معهده فقط.

أكد أنه ما لم يرد في توزيع المناهج التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية سابقا لست ملزم به ولن تمتحن فيه، موضحا أن الباقين للإعادة يسري عليهم ما يسري على الطلاب الجدد وسيمتحنون في المقررات حتى ١٥ مارس.

وبالنسبة للشفوي ستمتحن كل منطقة في محافظتها وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات لطلاب معاهد القراءات يوم 18 أغسطس الجاري.

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