58 ألف إصابة بكورونا و6174 وفاة في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي لامستردام إلى 58 ألف و117 حالة، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرج.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه المرض، وصل إلى 6174، بزيادة حالة وفاة واحدة عن أمس.وتعافى من المرض 237 من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 23 أسبوعا.