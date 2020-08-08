36 ألف إصابة بكورونا والوفيات 1986 في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 36 ألفا و269 حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1986 وتعافى 31 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.