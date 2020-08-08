220.2 مليون دولار صادرات مصر لليبيا خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لليبيا بلغت 220.2 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 329.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 109.1 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من ليبيا سجلت 17.5 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 81.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 63.4 مليون جنيه خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد تراجعت إلى حدود 11.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 13.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت جملة وارداتها من 34 مليار دولار لـ 26.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.