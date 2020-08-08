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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1122 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:00 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
أ ش أ
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز أعداد الإصابات المؤكدة خلال يوم واحد الألف إصابة لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لبيانات نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني فقد وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 215 ألفا و336 حالة.

كما أظهرت البيانات، أن 12 شخصا أخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في أنحاء البلاد إلى 9 آلاف و195 حالة وفاة.

وفي أعقاب ارتفاع عدد حالات العدوى مؤخرا، دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى الالتزام الشديد بإجراءات الوقاية من الفيروس، وقامت بزيادة فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

واعتبارا من اليوم السبت، سيتعين خضوع أي شخص يدخل الأراضي الألمانية قادما من البلدان ذات الخطورة العالية لانتشار الوباء لاختبار (بي سي أر) بشكل إلزامي عند الوصول.

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