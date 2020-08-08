تفاصيل حريق في دائري المعادي لانقلاب سيارة مواد بترولية (فيديو)





سبب حريق دائري المعادي

وكانت قد تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى دائرى المعادى تجاه القطامية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





نشب حريق أعلى دائري المعادي، تجاه القطامية بسبب انقلاب حافلة مواد بترولية.وقالت مصادر بالحماية المدنية، إنه لا يوجد وفيات حتى الآن وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.