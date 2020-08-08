مصرع طالب وإصابة والدته في انهيار منزل بالمنصورة

لقي طالب جامعي مصرعه، صباح اليوم السبت، فيما أصيبت والدته وشخص أخر إثر انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع المعهد الفني الصحي بمدينة المنصورة.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع المعهد الفني الصحي بالمنصورة بانهيار منزل مكون من 4 طوتابق بالمنطقة.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولي حي غرب المنصورة إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني حول المكان وبالفحص تبين أن المنزل يقطنه طالب جامعي ووالدته.ومن جهته، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحادث اسفر عن مصرع الطالب وإصابة والدته وشخص آخر تصادف مروره أثناء انهيار المنزل، مضيفا أنه تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرفات النيابة كما تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين.