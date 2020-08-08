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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندب الطب الشرعي لتشريح جثة مريض كورونا المنتحر بمستشفى عزل العجمي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:57 ص
جثة منتحر
جثة منتحر
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام مريض بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمستشفى عزل العجمي، بعد تدهور حالته الصحية ويأسه من الشفاء، ونقل الجثة المصابة بفيروس كورونا إلى الغرف المخصصة لتهيئة المتوفين بكورونا وتجهيزها تمهيدا لدفنها، وانتداب مصلحة الطب الشرعي للكشف وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وفي حالة التعذر يتم مناظرة الجثث خارجيا، وسؤال العاملين بالمستشفى عن الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار مريض بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمستشفى العجمي المخصصة لعزل مرضى كورونا، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو "عبدالله.أ.ع"، 49 سنة، مقيم بمحافظة البحيرة، مسجاة بفناء المستشفى المشار إليه، وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

توصلت التحريات أن المتوفى مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه بالمستشفى رفقة زوجته، إلا أنه غافل الأطباء وألقى نفسه من الطابق الثالث، لمروره بحالة نفسية سيئة، وأن المريض كان محتجز هو وزوجته داخل المستشفى منذ عدة أيام، وحاول الشجار مع زوجته وتم تهدئته من قبل الفريق الطبي ومحاولة التحدث معه لتجاوز المحنة النفسية التي يتعرض لها.

وأضافت التحريات أن سبب انتحاره خوفه الشديد من التنمر وابتعاد ونفور عائلته منه، وإحساسه الدائم بأنه سوف يموت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا لطول مدة العلاج وبقائه في المستشفى، وأن حالته الصحية كانت مستقرة إلى حد ما وليست خطيرة كما كان يعتقد، وكان ينتابه وساوس مما أدى الى انتحاره وتوفي في الحال، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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