جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا 4 ملايين و941 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أنه بلغ إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 755ر941ر4 حالة على الأقل منذ بدء الجائحة.وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سُجل 173ر58 حالة إصابة فقط أمس الجمعة، موضحة أن عدد الإصابات سيصل إلى خمسة ملايين حالة غدا الأحد أو الاثنين بهذا المعدل اليومي من الإصابات.وأشارت الشبكة إلى أنه سجل أيضا 243ر1 حالة وفاة متأثرة بالفيروس أمس الجمعة، فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 347ر161 حالة على الأقل.