غناء وتبرعات وإيواء.. كيف دعم نجوم الفن متضرري انفجار بيروت؟

حرص عدد كبير من الفنانين في لبنان والوطن العربي على تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى ضحايا تفجير بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي ونجم عنه عدد كبير من القتلى والمصابين وانهيار جزء كبير من العاضمة بيروت.البداية مع النجم اللبناني أمير يزبك، الذي حرص على تقديم مبادرة إنسانية وهي مساعدة المتضررين من الانفجارمن خلال تقديم بيوت لإيواء المتضررين بعد أن فقدوا منازلهم بسبب الانفجار، وأعلن يزبك تعاطفه مع كل من يحتاج إلى المساعدة وأنه على استعداد لتقديم أي شيء، كما قرر فتح شقق بنايته في منطقة "الناعمة"، لمن يحتاج إليها في أي وقت.وتضامن المطرب التونسي لطفي بوشناق مع اللبنانيين في أزمتهم من خلال قراره بإحياء حفل خيري تنظمه بلدية تونس تحت عنوان "من تونس سلام لبيروت"، يوم الاثنين القادم في ساحة القصبة أمام بلدية تونس، كما يتواجد بالحفل أيضا عدد من الفنانين التونسيين، منهم أمينة الصرافي، عبدالله المريش، ومن المقرر أن يتم التبرع بإيرادات الحفل لصالح متضرري تفجير مرفأ بيروت لمساعدتهم في أزمتهم الحالية.ودعا عدد من النجوم للتبرع لصالح ضحايا التفجيرات والمصابين ومنهم النجمة "أروى" التي نشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رابطا لتجميع التبرعات والمساعدات وهو ما جعل عدد كبير من المتابعين يشارك في الأمر.كما شارك عدد من النجوم في الدعم عن طريق الدعم المعنوي ومنهم النجم أحمد عز الذي رفع علم لبنان في عرض مسرحية علاء الدين، وكذلك النجم علي الحجار الذي أهدى لبيروت عدد من الأغنيات خلال حفله الأخير.