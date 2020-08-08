فريق روسي ينتشل جثامين 3 ضحايا في انفجار بيروت

تمكن فريق بحث وإنقاذ روسي، اليوم السبت، من انتشال جثامين 3 ضحايا لقوا حتفهم بالقرب من ميناء بيروت إثر انفجار المرفأ يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.وذكرت شبكة "يورو نيوز"، أن روسيا كانت قد أرسلت خمس طائرات على متنها عاملون بالقطاع الصحي وفرق من وزارة الطوارئ الروسية ومساعدات إنسانية إلى لبنان، للمساهمة في إزالة آثار كارثة الانفجار.من ناحية أخرى، عالج المستشفى الميداني الروسي الذي أقيم في استاد بالقرب من موقع الانفجار 12 مصابا منذ يوم الخميس الماضي.