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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مداهمة أوكار وكهوف تابعة لداعش في وادي الثرثار بالعراق

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 ص
العمليات المشتركة
العمليات المشتركة
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مداهمة أوكار وكهوف تحت الأرض تابعة لتنظيم "داعش" في وادي الثرثار، واصفة إياها بـ"العملية النوعية".

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وقد نفذت اليوم عملية نوعية مخططا لها بناء على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار، وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف".

وأضافت، أن قيادة عمليات صلاح الدين شرعت فجر اليوم وبأمرتها قطعات من الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد من هذه الاهداف، وما زال الواجب مستمرا.

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