بعد مشاهد السجن.. ماجد المصري يعود لـ«الوجه الآخر» نهاية الأسبوع

يستأنف النجم ماجد المصري، وطاقم عمل مسلسله الجديد «الوجه الآخر»، التصوير نهاية الأسبوع الجاري بعد إجازة حصل عليها الطاقم لمدة 4 أيام.وينتقل المصري لديكور آخر بمنطقة شبرامنت، بعد المشاهد التي صورها في ديكور السجن خلال الأيام الماضية، على أن يلتحق بالعمل خلال الأيام القادمة، عدد من النجوم وعلى رأسهم الفنان نسرين طافش.المسلسل الجديد يعرض ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد وهو مكون من 45 حلقة من إنتاج شركة سينرجي، وتدور الأحداث حول ما تجنيه صراعات المال والأعمال غير المشروعة ويقدم ماجد المصري دور مهندس يتحول لرجل أعمال في المقاولات.«الوجه الآخر» ومن بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وهبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، ومجموعة أخرى الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.