حملة بكورنيش وشاطئ المكس بالإسكندرية لإزالة الإشغالات

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، حملة على كورنيش وشاطئ المكس، للتأكد من عدم وجود أي طائرات ورقية، وعدم استخدام الشاطئ من قبل المواطنين، كما قام الحى بإزالة كافة الإشغالات على الكورنيش.وأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، في بيان لها، أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات، أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات، وأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.وأشارت إلى أن تلك الحملات تأتي بناءً على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحظر استخدام الطائرات الورقية، خاصة على كورنيش البحر لما يمثله من خطورة داهمة تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث والأضرار.