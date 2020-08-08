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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» من بيروت: التضامن هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:17 ص
أبوالغيط
أبوالغيط
عبير سليم
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قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، إن التضامن هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان.

وأكد أبوالغيط، فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما نقلت فضائية الحدث، أن التضامن العربي للبنان موجود.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى بيروت، اليوم، في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلي وجرحي وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان أمس الجمعة، أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليًا التي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن "أبوالغيط" أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيًا إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

ولفت المصدر إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قام كذلك بتوجيه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كل المنظمات والاتحادات العربية، وأيضًا الدولية ذات الصلة.

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