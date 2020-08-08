رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يتكون من 11 طابقا.. بدء فحص «عقار بنها» المتصدع

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:17 ص
عقار بنها المتصدع
عقار بنها المتصدع
كتب صلاح حسنى
طباعة
بدأت لجنة من مديرية الإسكان بالقليوبية برئاسة المهندس عبدالله العمري، والشئون الهندسية، فحص حالة عقار مكون من 11 طابقا بمدينة بنها، والذي كان اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات بأدواره، حيث حرصت اللجنة على معاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية المأهولة بالسكان أو غير مأهولة، والانتهاء لعمل تقرير بما تم فحصه، وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أخلت سكان عقار مكون من 11 طابقا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار، وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإخلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.

وأكد المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران المنزل تم على الفور التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظا على صحة السكان.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية برئاسة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الآن، وبناء على التقرير الفنى للجنة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقا للتوصيات التى سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة.

موضوعات متعلقة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

هند رستم مع مارلين مونرو وبريجيت باردو في كتاب «ملكات الإغراء في العالم»

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يدرس تنظيم عدة معارض داخلية

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»