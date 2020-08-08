يتكون من 11 طابقا.. بدء فحص «عقار بنها» المتصدع

بدأت لجنة من مديرية الإسكان بالقليوبية برئاسة المهندس عبدالله العمري، والشئون الهندسية، فحص حالة عقار مكون من 11 طابقا بمدينة بنها، والذي كان اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات بأدواره، حيث حرصت اللجنة على معاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية المأهولة بالسكان أو غير مأهولة، والانتهاء لعمل تقرير بما تم فحصه، وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار.وكانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أخلت سكان عقار مكون من 11 طابقا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار، وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإخلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.وأكد المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران المنزل تم على الفور التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظا على صحة السكان.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية برئاسة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الآن، وبناء على التقرير الفنى للجنة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقا للتوصيات التى سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة.