سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات بين الجيش السودانى ومتمردين جنوب كردفان

أسفرت اشتباكات وقعت، بين الجيش السوداني ومتمردين في ولاية جنوب كردفان عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلن الجيش، الجمعة، دون أن يعطي حصيلة محددة.وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان تلقته وسائل الإعلام: «قامت قوات تتبع للحركة الشعبية "جناح الحلو" بالهجوم والاعتداء على مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوة التي تعمل في تأمينه والتابعة للقوات المسلحة وذلك بنصب الكمائن وزرع الألغام بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان، الأمر الذي أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية»، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».ويقوم عادة الرعاة من القبائل العربية برحلتين خلال العام يطلق عليهما «المرحال»، تكون الأولى من الجنوب إلى الشمال خلال شهور هطول الأمطار من يوليو إلى سبتمبر، ومن الشمال إلى الجنوب من أكتوبر وحتى يونيو، وكثيرًا ما تقع اشتباكات بين القبائل العربية من الرحل وقبائل أفريقية من المزارعين.