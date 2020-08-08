البيت الأبيض: ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق 20 أغسطس

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.وتولى الكاظمي السلطة في أبريل ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال 10 أشهر مضطربة أعقبت شهورا من الاحتجاجات الدموية في البلد الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.