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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملياردير برازيلى يمول بناء مصنع للقاح كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:22 ص
جورجي ليمان
جورجي ليمان
وكالات
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أعلنت المؤسسة التابعة للملياردير البرازيلي جورجي ليمان أنها ستمول بالتعاون مع مستثمرين آخرين مشروعا لبناء مصنع لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، تعمل شركة "أسترا زينيكا" على تطويره.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أكدت مؤسسة ليمان، في بيان لها، أنه سيتم تخصيص 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار) لهذا الغرض.

وأضافت أن المصنع سيكون قادرا على إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح شهريا ابتداء من أوائل العام القادم.

ويشارك متطوعون برازيليون في اختبارات اللقاح الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. وتقوم جامعة ساو باولو الفدرالية بإجراء التجارب في البرازيل، وذلك بتمويل من مؤسسة ليمان أيضا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى أكثر من 2.9 مليون حالة، وتوفي نحو 100 ألف شخص جراء الفيروس، لتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ووقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الخميس مرسوما يقضي بتخصيص 1.9 مليار ريال (356 مليون دولار) لشراء 100 مليون جرعة من اللقاح البريطاني المذكور.

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