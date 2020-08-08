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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و800 وفاة جديدة بكورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:52 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و794 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت معطيات الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 469 ألفًا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصًا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن يكون الوباء «طويل الأمد».

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

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