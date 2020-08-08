رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس المكسيكى يدافع عن استراتيجية حكومته فى مكافحة كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:45 ص
الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي
وكالات
طباعة
دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادورعن أداء حكومته في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مستبعدا تغيير الاستراتيجية المتبعة على الرغم من تجاوز العدد الرسمي للوفيات 50 ألف شخص.

وتخطت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بريطانيا مؤخرا، لتصبح ثالث أكثر الدول تضررا في العالم من حيث إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بعد البرازيل والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن 50،517 حالة وفاة بالإجمال و46،290 إصابة في دولة يزيد عدد سكانها عن 128 مليون نسمة.

لكن لوبيز أوبرادور قال "لم نتضرر بشدة" مع الأخذ بعين الاعتبار الوفيات نسبة لعدد السكان، حيث تأتي المكسيك على هذا الأساس في المرتبة الخامسة في الأميركيتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي وبيرو.

وأشار في مؤتمر صحفي في ولاية باها كاليفورنيا سور الشمالية الغربية الى أنه "إذا قارنا أنفسنا بأوروبا، فإن أعداد الوفيات في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا تفوق المكسيك".

ويقول معارضون إن السلطات المكسيكية لم تقم بإجراء اختبارات كافية لتحديد النسبة الحقيقية للإصابات والوفيات.

لكن لوبيز أوبرادور دافع عن فريقه المسؤول عن مكافحة الوباء، بما في ذلك رئيس خلية الأزمة في إدارته هوجو لوبيز جاتيل.

وأجاب الزعيم اليساري عندما سئل عن مطالب المعارضة بتغيير التكتيكات واستقالة لوبيز جاتيل، بأنه "لا يوجد تغيير" في الاستراتيجية.

وأضاف أن حكومته رفعت عدد أسرّة العناية الفائقة من 2،800 في بداية الأزمة الى 12 ألف سرير، لافتا الى أنه "لم يُترك أحد دون رعاية"، في الوقت الذي قدم فيه التعازي لأسر الضحايا.

وقال "كل خسارة في الأرواح هي مأساة. هم عائلات وليسوا أرقاما أو بيانات".

موضوعات متعلقة

حريق في مصنع بقويسنا والدفع بـ8 سيارات إطفاء

رابط التسجيل الإلكترونى للكلية الحربية 2020

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

النيابة اللبنانية تقرر حبس مدير الجمارك فى انفجار بيروت

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء