الأنبا باخوم يجتمع مع خدام الأنشطة الرعوية بكنيسة «قبة الهواء»

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مع خدام كافة الأنشطة الرعوية بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا.شارك في الاجتماع الأب يوسف أسعد والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، وبحضور مسئولي وخدام كافة الأنشطة بالكنيسة.بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة الأجبية المقدسة، أعقبها توضيح من الأب يوسف أسعد أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع الرؤية المستقبلية لكافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة وتقييم الخدمات في الفترة الماضية الاستثنائية، كما عدد السمات التي تميز هذه الرعية.وعقب ذلك، شرح الأب يوحنا عادل، وبعض الخدام وخبراتهم ومواقفهم الحياتية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا.وألقي نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بالتواجد اليوم مع الخدام، كما وجه الشكر للآباء الرعاة على هذه الدعوة، ثم تحدث في كلمته عن صعوبة عودتنا إلى حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى، وهي روح المسيح القائم.وأكمل الأنبا باخوم كلمته موضحًا أن الكنيسة قائمة على ثلاثة أركان وهم: الكلمة، والأسرار، والشركة.وختم حديثه قائلًا إنه لابد من وجود اجتماع خاص للكلمة، مؤكدًا على قدرة الكلمة في جذب الشباب.كما عرض المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام "كلمة الله"، بأركانها الثلاثة "خالقة - محررة - مرسلة"، وعقب الكلمة، تم فتح باب المناقشة.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد مؤتمر لمسئولي وخدام الأنشطة عن كلمة الله، وذلك في الفترة من يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر سبتمبر المقبل، وحتى السبت الموافق الخامس من الشهر نفسه.