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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

صفحة جديدة للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية على «فيسبوك»

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:15 ص
الإعلامى للكنيسة
الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة- ماريان رسمى
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أنشأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «Facebook»، تحت اسم «المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي».

يبث المركز على صفحته الجديدة السلاسل التعليمية لقداسة البابا، والحلقات التي يقدمها أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، إلى جانب الحملات التوعوية وأقوال قداسة البابا.

ومن المقرر أن تركز صفحة المتحدث الرسمي على نشر البيانات الرسمية للكنيسة إلى جانب الأخبار الكنسية.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت أمس صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.

وصوم العذراء هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الأخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله.

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